«Летучий отряд» казанских фермеров: в Иннополисе заложили сборочное производство самолетов Т-500

«Ростех» взялся за масштабирование производства сельскохозяйственного самолета Т-500, находящегося пока на зачаточном уровне в Казани. Многолетняя разработка казанской фирмы «Мвен», получившая одобрение президента РФ на авиасалоне МАКС-2017, сначала прошла сертификацию Росавиации РФ при поддержке «Ростеха», а затем получила финансирование на строительство первой серии. Генеральный директор корпорации «Ростеха» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили основы проекта строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 разработки казанской фирмы «Мвен» и отдельного аэродрома для экспериментальной авиации в Иннополисе.