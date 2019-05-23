«Летучий отряд» казанских фермеров: в Иннополисе заложили сборочное производство самолетов Т-500

06:04, 23.05.2019 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

«Ростех» взялся за масштабирование производства сельскохозяйственного самолета Т-500, находящегося пока на зачаточном уровне в Казани. Многолетняя разработка казанской фирмы «Мвен», получившая одобрение президента РФ на авиасалоне МАКС-2017, сначала прошла сертификацию Росавиации РФ при поддержке «Ростеха», а затем получила финансирование на строительство первой серии. Генеральный директор корпорации «Ростеха» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили основы проекта строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 разработки казанской фирмы «Мвен» и отдельного аэродрома для экспериментальной авиации в Иннополисе. 

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