Прощайте, Арские казармы. Как в Казани сносят архитектурное наследие

Сегодня, в день открытия в Казани II Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие — 2019», в центре города начался снос этого самого наследия — последних двух зданий Арских казарм. Застройщик UD Group переждал предписанный Комитетом РТ по охране культурного наследия в связи с разгоревшимся 6 марта из-за сноса одного из уцелевших на тот момент трех корпусов Арских казарм 90-дневный срок и возобновил приостановленные работы.
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