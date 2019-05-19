Экскурсия в «Янган-Тау»: целебная вода, живописные виды и «акробатические этюды»

В санатории «Янган-Тау» в Салаватском районе Башкортостана прошел тур для блогеров и журналистов. Санаторий находится на территории геопарка «Янган-Тау», который претендует на вступление в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В ходе блог-тура участники посетили паровую и суховоздушную лечебницы, спа-центр, совершили конную прогулку и экскурсию на источник минеральной воды «Кургазак».

Как рассказал директор санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев, санаторий включает 6 корпусов и туристическо-оздоровительный центр, общее число мест для отдыхающих достигает 850-ти. Планируется строительство еще одного корпуса для отдыхающих, а также комбината, где будет производиться мясная продукция, в том числе халяльная. «В процессе производства планируем уйти от стабилизаторов и Е-продуктов», - рассказал Альфред Акбашев.