Skills Bazaar в парке Горького: «Я бы в столяры пошел, пусть меня научат!»

Сегодня поляна в казанском парке Горького превратилась в пространство, где каждый может испытать себя в новой роли: флориста, столяра, кондитера, мобильного робототехника. На Skills Bazaar организованы 20 мастерских, где профессионалы делятся с гостями секретами мастерства.
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