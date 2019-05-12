В дыму и под рев моторов: российская премьера Gymkhana в Казани

Сегодня Казань впервые в России принимала автосостязания в формате Gymkhana.Ru. Gymkhana — молодой вид автоспорта, цель которого заключается в том, чтобы пройти трассу (препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек) за минимальное время с максимальной скоростью. Проходя трассу, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, а также элементы ралли, дрифта и драг-рейса. Кроме состязаний на «Казань Арене» прошла автограф-сессия топ-пилотов, выставка уникальных автопроектов, автомотошоу. На стадионе побывали корреспонденты «Реального времени».
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