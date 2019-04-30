Итоги пятнадцатого КМФМК: старые знакомые, новые лица, «музыкльный» гран-при и «Сложный узор» из Татарстана

Сегодня в столице Татарстана завершился XV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Лучшим полнометражным фильмом признан мюзикл «Песнь древа» режиссера из Кыргызстана Айбека Дайырбекова. Лучшим национальным фильмом жюри сочло картину режиссера из Татарстана Ильшата Рахимбая «Сложный узор».
В конкурсной программе XV КМФМК участвовало 55 фильмов из разных стран мира.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым