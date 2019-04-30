Итоги пятнадцатого КМФМК: старые знакомые, новые лица, «музыкльный» гран-при и «Сложный узор» из Татарстана

21:20, 30.04.2019 50
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана завершился XV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Лучшим полнометражным фильмом признан мюзикл «Песнь древа» режиссера из Кыргызстана Айбека Дайырбекова. Лучшим национальным фильмом жюри сочло картину режиссера из Татарстана Ильшата Рахимбая «Сложный узор».

В конкурсной программе XV КМФМК участвовало 55 фильмов из разных стран мира.

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