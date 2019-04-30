На Казаньоргсинтезе проверили готовность персонала к ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов

14:11, 30.04.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 17
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На территории завода бисфенола А ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись плановые учения по промышленной безопасности. На них отрабатывалось взаимодействие персонала предприятия и специальных служб при локализации и ликвидации аварийных возможных разливов нефтепродуктов. Учения прошли в рамках постоянной подготовки персонала к обеспечению промышленной безопасности на ПАО «Казаньоргсинтез». За учениями наблюдали представители Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, члены исполнительной дирекции предприятия, входящие в КЧС и ПБ, руководители структурных подразделений ПАО «Казаньоргсинтез».

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