На Казаньоргсинтезе проверили готовность персонала к ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов

На территории завода бисфенола А ПАО «Казаньоргсинтез» состоялись плановые учения по промышленной безопасности. На них отрабатывалось взаимодействие персонала предприятия и специальных служб при локализации и ликвидации аварийных возможных разливов нефтепродуктов. Учения прошли в рамках постоянной подготовки персонала к обеспечению промышленной безопасности на ПАО «Казаньоргсинтез». За учениями наблюдали представители Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, члены исполнительной дирекции предприятия, входящие в КЧС и ПБ, руководители структурных подразделений ПАО «Казаньоргсинтез».