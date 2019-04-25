KazanSummit 2019, день второй: юбилей ОИС, халяль-экспорт и "Казань-стандарт"

Второй день XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» ознаменовался участием в работе его пленарного заседания президента Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ, спецпосланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева. Заседания и "закулисье" форума - в фоторепортаже "Реального времени".
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