Открытие КМФМК-2019: звездные гости и маленький юбилей

22:06, 24.04.2019 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в театре им.Г.Камала открылся юбилейный XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. По красной дорожке прошли известные актеры, режиссеры, продюсеры и киноведы разных стран мира. В этом году в конкурсной программе – 55 картин.
На открытии побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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