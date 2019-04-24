Инвестклимат, инфраструктура и языковой барьер: как на форуме индустриальных парков обсуждали работу ОЭЗ

21:48, 24.04.2019 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Вместе с форумом «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» начал работу II Международный форум индустриальных парков ParkI. Представители крупных компаний, локализовавших производство в Татарстане, в том числе китайской Haier, рассказали, в чем преимущество промышленных площадок с особыми экономическими условиями.

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