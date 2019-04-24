KazanSummit 2019: новая площадка, RussiaHalalExpo и увлекательные инвестиционные истории

Сегодня в Казани начал свою работу форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

В этом году его участники обсудят, как вести бизнес по шариату в светском государстве, как внедрять национальные стандарты халяль, что требуется от социально ответственного бизнеса, от чего зависит деловой климат в регионах России для стран ОИС. Мероприятия проходят на площадках выставочного центра «Казань Экспо», что рядом с казанским аэропортом, в поселке Большие Кабаны Лаишевского района. Форум открылся с выставки RussiaHalalExpo, которую организовали Духовное управление мусульман республики, Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ и АИР РТ.





