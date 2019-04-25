Выездная редакция «Реального времени» на KazanSummit-2019 в лицах

19:21, 25.04.2019 42
Камиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ РТ, муфтий РТКамиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ РТ, муфтий РТКамиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ РТ, муфтий РТЮнус Эте, президент совета WHS (World Halal Summit)Юнус Эте, президент совета WHS (World Halal Summit)Юнус Эте, президент совета WHS (World Halal Summit)Юрий Михайлов, заместитель Председателя Правления ПАО «Ак Барс Банк»Юрий Михайлов, заместитель Председателя Правления ПАО «Ак Барс Банк»Юрий Михайлов, заместитель Председателя Правления ПАО «Ак Барс Банк»Ахмед Джебеджи (Ahmet Cebeci), президент компании Cebeci Group, ТурцияАхмед Джебеджи (Ahmet Cebeci), президент компании Cebeci Group, ТурцияАхмед Джебеджи (Ahmet Cebeci), президент компании Cebeci Group, ТурцияДиляра Садреева, со-основатель и главный редактор Modestrussia.comДиляра Садреева, со-основатель и главный редактор Modestrussia.comРамиль Гайзатуллин, генеральный директор УК Рамиль Гайзатуллин, генеральный директор УК Марат Галиев, генеральный директор ОООМарат Галиев, генеральный директор ОООМарат Галиев, генеральный директор ОООДиляра Фаткуллина, консультант по маркетингу, корпоративный аудитор, соруководитель департамента предпринимателей-женщин ассоциации предпринимателей-мусульман РФДиляра Фаткуллина, консультант по маркетингу, корпоративный аудитор, соруководитель департамента предпринимателей-женщин ассоциации предпринимателей-мусульман РФДиляра Фаткуллина, консультант по маркетингу, корпоративный аудитор, соруководитель департамента предпринимателей-женщин ассоциации предпринимателей-мусульман РФРушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»Михаил Афанасьев, глава Лаишевского муниципального района РТАнатолий Иванов, глава Мамадышского муниципального района РТАнатолий Иванов, глава Мамадышского муниципального района РТМарат Ахметов, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТМарат Ахметов, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТОлег Тактаров, спортсмен, актер, общественный деятель, чемпион мира по смешанным боевым искусствамОлег Тактаров, спортсмен, актер, общественный деятель, чемпион мира по смешанным боевым искусствамАльберт Гайфуллин, генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ»Альберт Гайфуллин, генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ»Осман Акьюз, вице-председатель банка «alBaraka» (Турция)Осман Акьюз, вице-председатель банка «alBaraka» (Турция)Денис Деревянкин, управляющий партнер офиса PWC в КазаниДенис Деревянкин, управляющий партнер офиса PWC в КазаниДенис Деревянкин, управляющий партнер офиса PWC в Казани
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  • Камиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ РТ, муфтий РТ
    Ринат Назметдинов
  • Камиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ РТ, муфтий РТ
    Ринат Назметдинов
  • Камиль хазрат Самигуллин, председатель ДУМ РТ, муфтий РТ
    Ринат Назметдинов
  • Юнус Эте, президент совета WHS (World Halal Summit)
    Ринат Назметдинов
  • Юнус Эте, президент совета WHS (World Halal Summit)
    Ринат Назметдинов
  • Юнус Эте, президент совета WHS (World Halal Summit)
    Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Юрий Михайлов, заместитель Председателя Правления ПАО «Ак Барс Банк»
    Ринат Назметдинов
  • Юрий Михайлов, заместитель Председателя Правления ПАО «Ак Барс Банк»
    Ринат Назметдинов
  • Юрий Михайлов, заместитель Председателя Правления ПАО «Ак Барс Банк»
    Ринат Назметдинов
  • Ахмед Джебеджи (Ahmet Cebeci), президент компании Cebeci Group, Турция
    Ринат Назметдинов
  • Ахмед Джебеджи (Ahmet Cebeci), президент компании Cebeci Group, Турция
    Ринат Назметдинов
  • Ахмед Джебеджи (Ahmet Cebeci), президент компании Cebeci Group, Турция
    Ринат Назметдинов
  • Диляра Садреева, со-основатель и главный редактор Modestrussia.com
    Ринат Назметдинов
  • Диляра Садреева, со-основатель и главный редактор Modestrussia.com
    Ринат Назметдинов
  • Рамиль Гайзатуллин, генеральный директор УК "АК Барс Капитал"
    Ринат Назметдинов
  • Рамиль Гайзатуллин, генеральный директор УК "АК Барс Капитал"
    Ринат Назметдинов
  • Марат Галиев, генеральный директор ООО"Яшел Парк"
    Ринат Назметдинов
  • Марат Галиев, генеральный директор ООО"Яшел Парк"
    Ринат Назметдинов
  • Марат Галиев, генеральный директор ООО"Яшел Парк"
    Ринат Назметдинов
  • Диляра Фаткуллина, консультант по маркетингу, корпоративный аудитор, соруководитель департамента предпринимателей-женщин ассоциации предпринимателей-мусульман РФ
    Ринат Назметдинов
  • Диляра Фаткуллина, консультант по маркетингу, корпоративный аудитор, соруководитель департамента предпринимателей-женщин ассоциации предпринимателей-мусульман РФ
    Ринат Назметдинов
  • Диляра Фаткуллина, консультант по маркетингу, корпоративный аудитор, соруководитель департамента предпринимателей-женщин ассоциации предпринимателей-мусульман РФ
    Ринат Назметдинов
  • Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»
    Ринат Назметдинов
  • Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»
    Ринат Назметдинов
  • Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»
    Ринат Назметдинов
  • Михаил Афанасьев, глава Лаишевского муниципального района РТ
    Ринат Назметдинов
  • Анатолий Иванов, глава Мамадышского муниципального района РТ
    Ринат Назметдинов
  • Анатолий Иванов, глава Мамадышского муниципального района РТ
    Ринат Назметдинов
  • Марат Ахметов, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
    Ринат Назметдинов
  • Марат Ахметов, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
    Ринат Назметдинов
  • Олег Тактаров, спортсмен, актер, общественный деятель, чемпион мира по смешанным боевым искусствам
    Ринат Назметдинов
  • Олег Тактаров, спортсмен, актер, общественный деятель, чемпион мира по смешанным боевым искусствам
    Ринат Назметдинов
  • Альберт Гайфуллин, генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ»
    Ринат Назметдинов
  • Альберт Гайфуллин, генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ»
    Ринат Назметдинов
  • Осман Акьюз, вице-председатель банка «alBaraka» (Турция)
    Ринат Назметдинов
  • Осман Акьюз, вице-председатель банка «alBaraka» (Турция)
    Ринат Назметдинов
  • Денис Деревянкин, управляющий партнер офиса PWC в Казани
    Ринат Назметдинов
  • Денис Деревянкин, управляющий партнер офиса PWC в Казани
    Ринат Назметдинов
  • Денис Деревянкин, управляющий партнер офиса PWC в Казани
    Ринат Назметдинов

На проходящем в Татарстане ХI Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit» работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время». Работа нашей студии в выставочном центре «Казань Экспо» - в репортаже фотокорреспондента «Реального времени».

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