"Парадный" противогаз, дамский шуруповерт и танцы тракторов: на Казанской ярмарке открылись две выставки

14:52, 23.04.2019 41
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на Казанской ярмарке открылись сразу две выставки: 24-я Международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо» и 23-я специализированная выставка «Безопасность. Связь. Интернет». Участниками выставок станут 97 компаний из 24 городов и 14 регионов РФ, представляющих продукцию 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для посетителей выставок компании «Гидроремсервис» (Казань) и «Интехкрансервис» (Казань) организовали демошоу танцующих тракторов и демонстрацию новых моделей спецтехники.

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