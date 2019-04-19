Рустам Минниханов посетил годовое собрание акционеров «Казаньоргсинтеза»

15:08, 19.04.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время» 15
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  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2018 год. До начала собрания он посетил модернизированные и новые объекты предприятия, сданные в эксплуатацию в 2018 году. В первую очередь президент осмотрел узел производства концентрата технического углерода. Второй площадкой стали печи пиролиза «Текнип», сданные в эксплуатацию в канун 60-летия «Казаньоргсинтеза».

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