Рустам Минниханов посетил годовое собрание акционеров «Казаньоргсинтеза»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2018 год. До начала собрания он посетил модернизированные и новые объекты предприятия, сданные в эксплуатацию в 2018 году. В первую очередь президент осмотрел узел производства концентрата технического углерода. Второй площадкой стали печи пиролиза «Текнип», сданные в эксплуатацию в канун 60-летия «Казаньоргсинтеза».