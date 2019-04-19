102 года спустя: в Казани проходит II всемирный съезд татарских женщин

Сегодня в Казанской филармонии открылось пленарное заседание II Всемирного съезда татарских женщин. Всероссийский съезд мусульманок впервые состоялся 24 апреля 1917 года. 102 года назад для участия в съезде в качестве делегаток и гостей были приглашены 90 женщин из регионов России, Кавказа, Крыма, Туркестана, Польши. В этом году на Всемирном съезде татарских женщин планируется участие 500 представительниц прекрасного пола из 27 стран дальнего и ближнего зарубежья и 67 регионов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан. Предыдущие сходы в Татарстане проходили в форматах форума, в 2017 году прошел 5-й по счету форум, отмечают организаторы.