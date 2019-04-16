«Неделя без турникетов»: Казанскую ТЭЦ-3 посетили будущие энергетики

Сегодня студенты Казанского государственного энергетического университета посетили филиал ОАО «ТГК-16» – «Казанскую ТЭЦ-3». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит с 15 по 21 апреля. Студентам устроили экскурсию по станции, продемонстрировали работающую на КТЭЦ-3 уникальную газотурбинную установку (ГТУ) – самую мощную в мире и самую эффективную в своем классе турбину GE 9HA.01, которая сосредоточила в себе передовые технологии и достижения.
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