«Неделя без турникетов»: Казанскую ТЭЦ-3 посетили будущие энергетики

16:26, 16.04.2019 Сюжет: ОАО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня студенты Казанского государственного энергетического университета посетили филиал ОАО «ТГК-16» – «Казанскую ТЭЦ-3». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит с 15 по 21 апреля. Студентам устроили экскурсию по станции, продемонстрировали работающую на КТЭЦ-3 уникальную газотурбинную установку (ГТУ) – самую мощную в мире и самую эффективную в своем классе турбину GE 9HA.01, которая сосредоточила в себе передовые технологии и достижения.

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