День памяти Тукая: цветы к могиле поэта на Ново-Татарском кладбище

13:30, 15.04.2019 34 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня, в день смерти Габдуллы Тукая, на Ново-Татарском кладбище Казани традиционно возложили цветы к могиле великого татарского поэта. В церемонии приняли участие почитатели его таланта, члены творческих союзов республики, представители различных общественных и правительственных организаций.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Этот день для меня всегда вспоминается теплотой. в детстве всегда в школе/садике ходили в музей, спектакль в этот день
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