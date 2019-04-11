Выездная редакция «Реального времени» на РВФ-2019 в лицах

22:00, 11.04.2019 24
1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном центре Kazan Expo прошел Российский венчурный форум (РВФ). В Казани ведущие мировые инвесторы, бизнес-ангелы, представители институтов развития и высокотехнологичных компаний обсуждают ключевые тренды венчурного рынка и последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial.

На форуме работала выездная редакция «Реального времени», ее гости – в нашем фоторепортаже.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи