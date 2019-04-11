IT, Blockchain и Industrial: как в Казани проходил Российский венчурный форум

20:00, 11.04.2019 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном центре Kazan Expo прошел Российский венчурный форум (РВФ). В Казани ведущие мировые инвесторы, бизнес-ангелы, представители институтов развития и высокотехнологичных компаний обсуждают ключевые тренды венчурного рынка и последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial. На форуме работали корреспонденты «Реального времени».

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