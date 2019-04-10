ТЭФ-2019: ресурсосберегающие технологии «обживаются» на Kazan Expo

Сегодня в выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности «ТЭФ–2019». В рамках форума также проходят 20-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и 19-й Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность. Энергосбережение». В мероприятиях форума принимает участие президент РТ Рустам Минниханов. Участниками мероприятия стали более 130 компаний из России, США, Испании, Германии и Австрии.
Татарстан представляют такие крупные предприятия, как ОАО «Сетевая компания», ПАО «Татнефть», а также Группа ТАИФ: "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез", ТАИФ-НК и ОАО «ТГК-16».
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