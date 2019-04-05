«Татарстан», «Алтай» и «Колокола Хиросимы»: «Шум времени» Надира Альмеева в Казанской ратуше

14:14, 05.04.2019 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

С 5 по 20 апреля в галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши проходит выставка «Шум времени» казанского художника Надира Альмеева. В экспозиции представлены офорты, станковая графика, акварель, книжная графика. Среди графических серий художника, выдвинутых в этом году на соискание Тукаевской премии и представленных на выставке в Казанской ратуше, – иллюстрации к произведениям Г.Тукая, Дэрдменда, С.Хакима, Р.Файзуллина, Р.Кутуя, Р.Бухараева и других татарских поэтов; цикл офортов «Колокола Хиросимы» и акварельные пейзажи («Татарстан», «Алтай»).

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