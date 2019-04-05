«Татарстан», «Алтай» и «Колокола Хиросимы»: «Шум времени» Надира Альмеева в Казанской ратуше

С 5 по 20 апреля в галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши проходит выставка «Шум времени» казанского художника Надира Альмеева. В экспозиции представлены офорты, станковая графика, акварель, книжная графика. Среди графических серий художника, выдвинутых в этом году на соискание Тукаевской премии и представленных на выставке в Казанской ратуше, – иллюстрации к произведениям Г.Тукая, Дэрдменда, С.Хакима, Р.Файзуллина, Р.Кутуя, Р.Бухараева и других татарских поэтов; цикл офортов «Колокола Хиросимы» и акварельные пейзажи («Татарстан», «Алтай»).
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым