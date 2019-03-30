«Первая Республика», «Аргымак» и «Танцуют все!»: как в Казани готовятся к Всемирному курултаю башкир

17:30, 30.03.2019 90 16
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Сегодня в Казани на площадке Дома дружбы народов прошли торжественные мероприятия к 100-летию Башкирской республики. Гостям показали фильм "Первая Республика" Булата Юсупова, концерт группы "Аргымак", выступающей в стиле этнорок. Затем состоялся съезд Курултая башкир Республики Татарстан, где выбрали делегатов на V Всемирный курултай башкир, который состоится в Уфе в конце июня.

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комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Классные кадры. Обожаю башкирских братьев
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  • Анонимно 30 марта
    будто еврейский шабаш. даже танцуют так же
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  • Анонимно 30 марта
    А почему башкиры свои праздники отмечают в столице Татарстана? Им своей Уфы мало?
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Башкиры могут их праздновать хоть в Париже. Шар Земной большооооой!
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    Анонимно 30 марта
    Половина Татарстана, большая часть Челябинской, Курганской, Оренбургской областей принадлежали башкирам. Имеют право.
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    И зачем туда пришла татарская молодежь? Ленария, Табрис, Гульназ?..
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Алар бит Башкорттар тиляр!
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    Анонимно 30 марта
    да ладно?
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    Анонимно 00:23
    Алар барысын да "тиляр"...)))Кто немного известен объявляют "башкортами"))) Там целые институты сидят, сочиняют "великую историю")))
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    Анонимно 00:19
    Ну поздравили, и что?
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  • Анонимно 30 марта
    Рушанна Бабич - такая красотка!
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  • Анонимно 30 марта
    Ринату Рамазанову респект за крутой концерт группы "Аргымак"!
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  • Анонимно 30 марта
    Тимур Рахматуллин, спасибо вам за фотографии!
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  • Анонимно 30 марта
    РВ, статья будет?
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  • Анонимно 30 марта
    Какая-то семейная свадьба получилась))
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  • Анонимно 30 марта
    Спасибо организаторам за фильм и за концерт!
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