«Первая Республика», «Аргымак» и «Танцуют все!»: как в Казани готовятся к Всемирному курултаю башкир

Сегодня в Казани на площадке Дома дружбы народов прошли торжественные мероприятия к 100-летию Башкирской республики. Гостям показали фильм "Первая Республика" Булата Юсупова, концерт группы "Аргымак", выступающей в стиле этнорок. Затем состоялся съезд Курултая башкир Республики Татарстан, где выбрали делегатов на V Всемирный курултай башкир, который состоится в Уфе в конце июня.
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