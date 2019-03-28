Каучук для шин и жевательных резинок: 15 лет производства

В марте исполнилось 15 лет с момента запуска производства на «Нижнекамскнефтехиме» галобутилкаучуков. Их выпуск начался в 2004 г. на базе завода бутилового каучука. Тогда объемы составляли 30 тыс. тонн в год, но в течение 15 лет мощности наращивали и в прошлом году с конвейера сошло почти 150 тыс. тонн галобутилкаучуков.

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» входит в тройку мировых лидеров по выпуску галобутилкаучука. 96% от производства экспортируется – потребителями являются Michelin, Pirelli, Goodyear, Continental, Bridgestone, которые используют каучук для производства шин.

Несколько лет назад «Нижнекамскнефтехим» начал выпускать такой премиальный продукт, как пищевой каучук БК 1675П по заказу зарубежной компании, которая использует его как связующую основу для жевательной резинки. Чтобы выйти на рынок пищевого каучука, на предприятии внедрили систему менеджмента пищевой безопасности с последующей сертификацией по схеме FSSC 22000. Для этого потребовалась некоторая модернизация оборудования, обеспечение соответствия всех процессов производства высоким требованиям пищевой безопасности. Подготовка к сертификации началась в 2014 году. В 2015 году система менеджмента пищевой безопасности прошла сертификацию по международному стандарту ИСО 22000, который является составной частью требуемой схемы. В 2016 году система сертифицировалась по схеме FSSC 22000, которая включает в себя два международных стандарта и 5 дополнительных требований. Именно такой сертификат потребовал потребитель. В период с 25 марта по 27 марта на заводе БК проходил ресертификационный аудит по подтверждению соответствия системы пищевой безопасности требованиям указанной схемы. По результатам аудита несоответствий не выявлено. Соответствие подтверждено. Как делают каучук для жевательных резинок показали фотокорреспонденту «Реального времени» - подробности в фоторепортаже.