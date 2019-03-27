«Небесные странники»: от Тувы до «Идегея». Новая выставка в «Хазинэ»

Сегодня в национальной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась персональная выставка уфимского художника Азата Миннекаева под названием «Небесные странники». Около ста живописных и графических работ художника привезены Фондом Марджани из Москвы и Санкт-Петербурга.
Культурные традиции хакасов, тувинцев – тема «тюркского цикла» живописных работ, представленных на выставке. В экспозиции есть и графические работы Азата Миннекаева, в том числе эскизы, которые впоследствии стали иллюстрациями к книге «Сказание о Йусуфе», изданной в Лондоне, сборнику татарских сказок, выпущенному Фондом Марджани, к дастану «Идегей», который фонд предполагает издать в этом году.
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комментарии
Затрагивают и "теребят" душу и сердце картины - видать изображения пробуждают мои тюркские "гены", корни, будят смутные воспоминания о кочевнической жизни, тянут совершить путешествия по необъятным просторам РФ.
Православный русский.