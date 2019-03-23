«Ефәк юлы» в Казани: этно-маркет в честь Навруза

Сегодня в Казани отмечают древний праздник Навруз — новый год у тюркских и иранских народов. Он совпадает с днем весеннего равноденствия, который в этом году наступил 21 марта. Главное действо развернулось на Казанском ипподроме, где Татары, азербайджанцы, афганцы, казахи, киргизы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки и турки представили национальную кухню и творческие номера. Здесь же развернулся второй этно-маркет «Шелковый путь», на котором можно увидеть одежду, аксессуары, еду, мастер-классы 20 народов мира.
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