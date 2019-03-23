Цзянь, айкути, танто и меч правосудия: «интернациональные» оружейные истории в Пушечном дворе

07:00, 23.03.2019 28 4
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

22 марта в музее Пушечного двора открылась выставка «Оружейные истории: Запад и Восток» из фондов Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина и Музея-заповедника «Казанский Кремль». В экспозиции представлено холодное и огнестрельное оружие XVIII — начала XX века.

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:15
    Как изменился мир - главные знатоки и хранители исторического оружия теперь женщины.
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  • Анонимно 09:43
    прозрачные полы- моя фобия
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  • Анонимно 10:14
    вход платный?
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  • Анонимно 11:42
    Как же красиво раньше все делали!
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