Эпоха Шаймиева: Нурсултан Назарбаев в Казани, в Астане и в казанском метро

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий, отметив, что в этом году исполнится 30 лет, как он занимает президентский пост. Казахстан всегда был для Татарстана «родным» регионом: народы обеих республик связывают общие история и культура. За последние годы к гуманитарным связям добавилось динамично развивающееся сотрудничество в экономике и регулярные официальные встречи на высшем уровне, в том числе — между Минтимером Шаймиевым и Нурсултаном Назарбаевым. Фрагменты некоторых из них — в ретроспективном фоторепортаже Михаила Козловского.