Эпоха Шаймиева: Нурсултан Назарбаев в Казани, в Астане и в казанском метро

07:00, 20.03.2019 23
Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
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  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Инаугурация президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 3 апреля 1996 года
    Михаил Козловский
  • Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года
    Михаил Козловский
  • Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года
    Михаил Козловский
  • Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года
    Михаил Козловский
  • Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года
    Михаил Козловский
  • Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года
    Михаил Козловский
  • Международная презентация Астаны как новой столицы Казахстана. 10 июня 1998 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский
  • Торжественные мероприятия к 1000-летию Казани, август 2005 года
    Михаил Козловский

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий, отметив, что в этом году исполнится 30 лет, как он занимает президентский пост. Казахстан всегда был для Татарстана «родным» регионом: народы обеих республик связывают общие история и культура. За последние годы к гуманитарным связям добавилось динамично развивающееся сотрудничество в экономике и регулярные официальные встречи на высшем уровне, в том числе — между Минтимером Шаймиевым и Нурсултаном Назарбаевым. Фрагменты некоторых из них — в ретроспективном фоторепортаже Михаила Козловского.

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