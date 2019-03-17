«Левый» митинг в сквере Тинчурина: дольщики, «аварийщики» и беспокойство за судьбу Южных Курил

Сегодня в казанском сквере им. Тинчурина состоялся всероссийский митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!", организованный казанским отделением «Левого фронта» в поддержку аналогичной всероссийской акции. Основное требование митинга - сохранение базовых ценностей гражданского общества, достойной системы образования, медицины, судебной системы, территориальной целостности страны.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым