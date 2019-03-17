«Левый» митинг в сквере Тинчурина: дольщики, «аварийщики» и беспокойство за судьбу Южных Курил

17:30, 17.03.2019 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском сквере им. Тинчурина состоялся всероссийский митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!", организованный казанским отделением «Левого фронта» в поддержку аналогичной всероссийской акции. Основное требование митинга - сохранение базовых ценностей гражданского общества, достойной системы образования, медицины, судебной системы, территориальной целостности страны.

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