VIII Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел: золотые кони, гусь муслюмовский и тюбетейка для президента

В Казань на VIII Всероссийский сход успешных предпринимателей из татарских сел, организованный исполкомом Всемирного конгресса татар и Всероссийской общественной организацией «Татарские села России», съехались 832 представителя малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов России. Итоги схода подвели сегодня на пленарном заседании в ГТРК «Корстон».
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