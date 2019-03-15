«Казахский Тутанхамон» прибыл в Казань

21:30, 15.03.2019 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

«Великая степь»: история и культура» — так называется выставка, которая является частью международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Она открылась сегодня в «Манеже» Казанского кремля. Центр экспозиции – «казахский Тутанхамон», реконструкция останков сакского царя, знаменитый «Золотой человек».

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