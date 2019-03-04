Кимоно, татами и бросок через бедро: что увидел Рустам Минниханов в обновленном «Батыре»

19:30, 04.03.2019 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с итогами капитального ремонта казанского центра дзюдо «Батыр». Глава республики осмотрел отремонтированные залы самбо и дзюдо, тренажерный зал и посетил тренировку республиканской сборной по дзюдо.

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