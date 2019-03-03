20 лет первому звонку в сети GSM

В этом году все мы отмечаем историческое событие, масштаб и важность которого подтверждает время. 20 лет назад в Казани был осуществлен первый телефонный звонок в сети GSM оператора «Сантел» компании «ТАИФ-Телком». Интернет-газета «Реальное время» публикует фотоархив АО «ТАИФ», связанный с этой памятной датой.