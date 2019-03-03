20 лет первому звонку в сети GSM

07:00, 03.03.2019 16
3 марта 1999 года состоялся первый в Татарстане и один из первых в России звонков в сети GSM. Этот символический звонок совершили тогда Президент РТ М.Ш.Шаймиев и Председатель Госкомитета РФ по связи и информации А.Е.Крупнов Первый Президент РТ Минтимер Шаймиев совершает первый звонок по сотовой сети «Сантел». 1999 год Компании «ТАИФ-Телком» и Ericsson завершили построение первой очереди сети мобильной связи GSM в Татарстане. Стокгольм, 1999 год В 2001 «ТАИФ-Телком» приступил к осуществлению второй очереди проекта: к концу года сотовая связь охватила все районные центры, увеличившись в объеме до 100 тыс. абонентов. Стокгольм Переговоры с официальными лицами правительства Швеции, посещение концернов Scania и Ericsson. Стокгольм, 25 марта 2002 года Историческое для Татарстана событие — сделка по продаже «Сантела» Рукопожатие по случаю закрытия сделки по продаже крупнейшего сотового оператора «ТАИФ-Телком» компании ОАО «Мобильные телесистемы». Казань, 2003 год. Подписание документов в офисе АФК «Система». Москва, 26 марта 2003 года. Со стороны ОАО «ТАИФ» — Р.М.Шаймиев, Р.А.Шигабутдинов, А.В.Абугов. ТВТ — одно из перспективных направлений деятельности, которое ТАИФом сегодня еще не освоено
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  • 3 марта 1999 года состоялся первый в Татарстане и один из первых в России звонков в сети GSM. Этот символический звонок совершили тогда Президент РТ М.Ш.Шаймиев и Председатель Госкомитета РФ по связи и информации А.Е.Крупнов
  • Первый Президент РТ Минтимер Шаймиев совершает первый звонок по сотовой сети «Сантел». 1999 год
  • Компании «ТАИФ-Телком» и Ericsson завершили построение первой очереди сети мобильной связи GSM в Татарстане. Стокгольм, 1999 год
  • В 2001 «ТАИФ-Телком» приступил к осуществлению второй очереди проекта: к концу года сотовая связь охватила все районные центры, увеличившись в объеме до 100 тыс. абонентов. Стокгольм
  • Переговоры с официальными лицами правительства Швеции, посещение концернов Scania и Ericsson. Стокгольм, 25 марта 2002 года
  • Историческое для Татарстана событие — сделка по продаже «Сантела»
  • Рукопожатие по случаю закрытия сделки по продаже крупнейшего сотового оператора «ТАИФ-Телком» компании ОАО «Мобильные телесистемы». Казань, 2003 год.
  • Подписание документов в офисе АФК «Система». Москва, 26 марта 2003 года. Со стороны ОАО «ТАИФ» — Р.М.Шаймиев, Р.А.Шигабутдинов, А.В.Абугов.
  • ТВТ — одно из перспективных направлений деятельности, которое ТАИФом сегодня еще не освоено

В этом году все мы отмечаем историческое событие, масштаб и важность которого подтверждает время. 20 лет назад в Казани был осуществлен первый телефонный звонок в сети GSM оператора «Сантел» компании «ТАИФ-Телком». Интернет-газета «Реальное время» публикует фотоархив АО «ТАИФ», связанный с этой памятной датой.

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