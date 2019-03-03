20 лет первому звонку в сети GSM

В этом году все мы отмечаем историческое событие, масштаб и важность которого подтверждает время. 20 лет назад в Казани был осуществлен первый телефонный звонок в сети GSM оператора «Сантел» компании «ТАИФ-Телком». Интернет-газета «Реальное время» публикует фотоархив АО «ТАИФ», связанный с этой памятной датой.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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