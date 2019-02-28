Фигурное? Синхронное! Как «Татарстан» готовится к Универсиаде в Красноярске

Сегодня в "Татнефть-Арене" прошла открытая тренировка команды Татарстана по фигурному катанию. За подготовкой фигуристов к зимней Универсиаде 2019 года наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

С 1 по 12 марта в Красноярске пройдет XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Россия впервые в своей истории примет зимние Студенческие игры. Честь Республики Татарстан в составе сборной страны будут защищать 25 спортсменов. Самое массовое представительство наши спортсмены получили в соревнованиях по синхронному катанию на коньках, в которых в полном составе выступит команда «Татарстан».

