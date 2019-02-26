TIAF-2019: шины «с пробегом», гоночный «КАМАЗ» и запчасти из провинции Чжэцзян

В международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся 5-й Международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika 2019. Участниками события стали 150 предприятий из 13 регионов России, а также из Беларуси, Китая, Германии, Польши, Турции. Форум впервые проходит на базе «Казань Экспо», раньше выставку принимала «Казанская ярмарка». На мероприятиях форума TIAF побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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