TIAF-2019: шины «с пробегом», гоночный «КАМАЗ» и запчасти из провинции Чжэцзян

16:06, 26.02.2019 35
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся 5-й Международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika 2019. Участниками события стали 150 предприятий из 13 регионов России, а также из Беларуси, Китая, Германии, Польши, Турции. Форум впервые проходит на базе «Казань Экспо», раньше выставку принимала «Казанская ярмарка». На мероприятиях форума TIAF побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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