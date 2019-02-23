«В честь Дня Советской армии, в защиту прав граждан»: как КПРФ отмечала 23 февраля

14:02, 23.02.2019 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня, в День защитника отечества, в парке Карима Тинчурина прошел митинг, организованный татарстанским отделением КПРФ, "в честь Дня Советской армии и военно-морского флота, в защиту социально-экономических прав граждан". В акции, помимо депутатов Госсовета РТ, Казгордумы, примут участие обманутые дольщики, вкладчики обанкротившихся банков и жители аварийных домов.

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