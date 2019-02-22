100 лет Казанскому танковому училищу: памятник герою-танкисту, орден Жукова, тачанка и «настоящий» танковый бой

19:00, 22.02.2019 36 1
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  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий
  • Арсений Фавстрицкий

Сегодня Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище отметило 100-летие со дня образования. Поздравить учебное заведение с юбилеем съехались его выпускники. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03:45
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