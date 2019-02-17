Жаркие. Зимние. Корпоративные. Спортивные баталии на Свияжских холмах

В курортном комплексе «Свияжские холмы» под Казанью завершились стартовавшие 15 февраля Зимние корпоративные игры – 2019. В Татарстане эти соревнования проводились впервые. В Играх приняли участие более 1000 спортсменов-любителей – сотрудников предприятий и компаний со всей России, которые соревновались в таких дисциплинах, как лыжные гонки, сноуборд, хоккей, футбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика, сдача нормативов ГТО, шашках, шахматах и многих других. В рамках игр прошел футбольный турнир среди незрячих спортсменов. За событиями Зимних корпоративных игр в течение всего уикенда наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

