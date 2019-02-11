Приношение Качалову: в казанском театре имени великого русского актера в день его рождения открылся музей

17:00, 11.02.2019 38 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в 144-ю годовщину со дня рождения Василия Ивановича Качалова, в Казанском академическом русском большом драмтеатре, носящем его имя, открылся музей. Здесь представлены личные вещи мастеров качаловской сцены, собрание живописных и графических портретов актеров, рисунков, эскизов костюмов и декораций к спектаклям с 1723 года по настоящее время, фотографии. Церемония, гостями которой стали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, праправнук русского актера Никита Баранов, директор музея МХАТ и заслуженный работник культуры РФ Марфа Бубнова, кандидат искусствоведения и заслуженный деятель искусств РФ Борис Любимов, началась с пролога с участием ведущих артистов театра. В новом музее побывали корреспонденты «Реального времени».

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 февр
    какие-то люди в траурно-черном выступают. Если не бы не написали, что это др Качалова, подумала бы, что это похороны или поминки
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  • Анонимно 11 февр
    Здание после шикарного ремонта есть, двухэтажный музей есть. Только нет драматического театра. Придворный театр семьи худ руководителя. Одни и те же движения в танцах из спектакля в спектакль не говоря о прочем . Почему то танцы уже бесят .
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