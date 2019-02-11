Приношение Качалову: в казанском театре имени великого русского актера в день его рождения открылся музей

Сегодня, в 144-ю годовщину со дня рождения Василия Ивановича Качалова, в Казанском академическом русском большом драмтеатре, носящем его имя, открылся музей. Здесь представлены личные вещи мастеров качаловской сцены, собрание живописных и графических портретов актеров, рисунков, эскизов костюмов и декораций к спектаклям с 1723 года по настоящее время, фотографии. Церемония, гостями которой стали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, праправнук русского актера Никита Баранов, директор музея МХАТ и заслуженный работник культуры РФ Марфа Бубнова, кандидат искусствоведения и заслуженный деятель искусств РФ Борис Любимов, началась с пролога с участием ведущих артистов театра. В новом музее побывали корреспонденты «Реального времени».