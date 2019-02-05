Цифровая трансформация в Иннополисе: как вице-премьеру России демонстрировали IT-достижения Татарстана

20:30, 05.02.2019 43
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Иннополисе прошло расширенное заседание коллегии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, в котором приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Соколов и другие гости.

Итоги работы отрасли за 2018 год подвел заместитель министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. Кроме того, на коллегии был подписан ряд важных для отрасли документов: соглашение о сотрудничестве по развитию цифровой экономики РТ между Минсвязи республики и Ассоциацией инновационных регионов России и договор о партнерстве с ПАО «МегаФон» в рамках подготовки к чемпионату WorldSkills Kazan 2019.

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