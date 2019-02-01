Число ДТП снижается? Татарстанская ГИБДД подвела итоги года

12:08, 01.02.2019 16
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани прошла итоговая коллегия Управления ГИБДД МВД по РТ. С отчетом о работе за прошедший год выступил начальник Госавтоинспекции республики Ленар Габдурахманов. Снижение основных показателей аварийности отмечается в 17 районах республики. Также, по его словам, в Татарстане один из самых высоких темпов сокращения числа погибших среди регионов России и Приволжского федерального округа.

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