Придать исторический облик: что продают на Хлебном базаре и тайна двора дома Лисицина-Емелина

С ходом работ по реконструкции и восстановлению исторического облика объектов культурного наследия центра Казани знакомились сегодня журналисты. В ходе пресс-тура по историческому центру города представители СМИ смогли осмотреть здание лавок купца Курманаева (в советское время перестроенное под кинотеатр «Спутник») на углу улиц Чернышевского и Профсоюзной, комплекс торговых рядов Хлебного базара на ул. Профсоюзной, 10, и дом Лисицина-Емелина на Пушкина, 10.