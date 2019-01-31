Придать исторический облик: что продают на Хлебном базаре и тайна двора дома Лисицина-Емелина

С ходом работ по реконструкции и восстановлению исторического облика объектов культурного наследия центра Казани знакомились сегодня журналисты. В ходе пресс-тура по историческому центру города представители СМИ смогли осмотреть здание лавок купца Курманаева (в советское время перестроенное под кинотеатр «Спутник») на углу улиц Чернышевского и Профсоюзной, комплекс торговых рядов Хлебного базара на ул. Профсоюзной, 10, и дом Лисицина-Емелина на Пушкина, 10.
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