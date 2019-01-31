Придать исторический облик: что продают на Хлебном базаре и тайна двора дома Лисицина-Емелина

14:15, 31.01.2019 22 2
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

С ходом работ по реконструкции и восстановлению исторического облика объектов культурного наследия центра Казани знакомились сегодня журналисты. В ходе пресс-тура по историческому центру города представители СМИ смогли осмотреть здание лавок купца Курманаева (в советское время перестроенное под кинотеатр «Спутник») на углу улиц Чернышевского и Профсоюзной, комплекс торговых рядов Хлебного базара на ул. Профсоюзной, 10, и дом Лисицина-Емелина на Пушкина, 10.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 янв
    Красивое здание получается
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  • Анонимно 31 янв
    фото супер!
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