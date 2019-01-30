Коллегия судебных приставов РТ: невыездные должники, безответственные алиментщики и пополнение бюджета

12:51, 30.01.2019 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

176 тысяч жителей Татарстана не смогли выехать за границу из-за долгов в 2018 году. За этот же год судебные приставы РТ разыскали более тысячи должников по алиментам. Стараниями судебных приставов за год бюджет Татарстана пополнился на 2,3 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии сообщил руководитель УФССП России по РТ, главный судебный пристав республики Игорь Безуевский.

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