Даешь 10 часов подо льдом! Как татарстанские подводники к рекорду готовятся

Подводный научно-исследовательский отряд Русского географического общества имени Алексея Леонова готовится к установлению мирового рекорда на озере Изумрудном. 30 января аквалангисты попытаются провести под водой как минимум 10 часов. Подводный отряд организовал палаточный лагерь у озера. Команда проводит последние тестовые погружения. Как идет подготовка, смогли увидеть татарстанские журналисты во время пресс-тура в экспедиционный лагерь.
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