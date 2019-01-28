Даешь 10 часов подо льдом! Как татарстанские подводники к рекорду готовятся

14:44, 28.01.2019 27 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Подводный научно-исследовательский отряд Русского географического общества имени Алексея Леонова готовится к установлению мирового рекорда на озере Изумрудном. 30 января аквалангисты попытаются провести под водой как минимум 10 часов. Подводный отряд организовал палаточный лагерь у озера. Команда проводит последние тестовые погружения. Как идет подготовка, смогли увидеть татарстанские журналисты во время пресс-тура в экспедиционный лагерь.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:00
    Даешь рекорд! От "Книги Гиннеса" кто экспертом приедет? Божена Остойич?
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  • Анонимно 17:01
    Погода хорошая:) прям купаться хочется)
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  • Анонимно 18:47
    Дурью маются за деньги налогоплательщиков
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