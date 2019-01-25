Татьянин день в «Пирамиде»: как выбирали самого «заводного, креативного и энергичного» студента года

23:00, 25.01.2019 46 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани объявили победителей XIV Республиканской студенческой премии «Студент года Республики Татарстан 2018». Гран-при получил Андрей Анисимов из Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Помимо традиционной фирменной статуэтки премии победитель получил право обучения в любом вузе мира и 50 тыс. рублей от президента Татарстана Рустама Минниханова. В этот вечер на сцене КРК «Пирамида» огласили также имена победителей в 18 различных номинациях: были объявлены лучшие спортсмены, артисты, представители студенческих СМИ, научных и общественных организаций.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 янв
    Татьяна - от татарского Татар яны (Тат+яны), с татарской душой будет в переводе.
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