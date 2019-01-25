Татьянин день в «Пирамиде»: как выбирали самого «заводного, креативного и энергичного» студента года

Сегодня в Казани объявили победителей XIV Республиканской студенческой премии «Студент года Республики Татарстан 2018». Гран-при получил Андрей Анисимов из Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Помимо традиционной фирменной статуэтки премии победитель получил право обучения в любом вузе мира и 50 тыс. рублей от президента Татарстана Рустама Минниханова. В этот вечер на сцене КРК «Пирамида» огласили также имена победителей в 18 различных номинациях: были объявлены лучшие спортсмены, артисты, представители студенческих СМИ, научных и общественных организаций.