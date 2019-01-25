На ТАИФ-НК приняли коллективный договор

16:47, 25.01.2019 Сюжет: ОАО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 15
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  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК
  • предоставлено ТАИФ-НК

Сегодня в ОАО «ТАИФ-НК» прошла конференция трудового коллектива, на которой присутствовал генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов и глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин. На конференции подвели итоги, наметили планы и подписали новый коллективный договор, по которому предприятие сохранило все социальные обязательства перед работниками.

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