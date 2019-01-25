872 дня 75 лет назад: в Казанской Ратуше поздравили блокадников Ленинграда

Сегодня в Казанской Ратуше поздравили блокадников Ленинграда. Торжественный прием посвящен 75-летию со дня освобождения города от фашистских захватчиков. Гостями мероприятия стали 40 блокадников Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны.
Блокада города длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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