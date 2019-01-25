«Отважный воин» и помощь Красной Армии: история блокады Ленинграда в архивных документах

12:27, 25.01.2019 17
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Госкомитете РТ по архивному делу открылась выставка документов к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. На выставке побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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