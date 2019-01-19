Главная иордань Казанской митрополии: Крещенская ночь в Раифе

06:00, 19.01.2019 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Во всех православных храмах сегодня пройдут праздничные богослужения в честь Крещения Господня. Традиционно верующие идут на иордань – к водоемам, где происходит чин освящения воды. Главная иордань Казанской митрополии находится на Раифском озере. Здесь на ночном богослужении побывали корреспонденты «Реального времени».

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