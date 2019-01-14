Возрожденная Шамовка принимает гостей: Комитет культурного наследия подвел итоги года

Сегодня в Kazan Palace by Tasıgo прошла итоговая коллегия Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Ее участниками стали президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России Роман Рыбало и другие.
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