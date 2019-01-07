«Рождественские забавы»: как генерал Мороз французов в Казани победил

20:00, 07.01.2019 24
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Национальном музее РТ прошла праздничная программа «Рождественские забавы». Все желающие смогли увидеть «Фехтовальные истории» от студии «Демисеркль», представление «Последний бой войны» - реконструкцию боевых действий 1812 года, и поучаствовать в штурме снежной крепости.

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